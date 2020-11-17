Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 55,3 млн

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 43 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 55 349 593. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 38,4 млн инфицированных, умерли 1 332 328 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 11,5 млн (умерли 252,6 тыс., выздоровели 7 млн). На втором месте Индия - более 8,8 млн (умерли 130,5 тыс., выздоровели 8,2 млн), третье место у Бразилии - более 5,8 млн (умерли 166 тыс., выздоровели 5,3 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 1 948 603, выздоровели 1 453 849 человек. Число летальных исходов - 33 494.-0-