Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 63,5 млн

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 41,5 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 63 589 301. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 43,9 млн инфицированных, умерли 1 473 920 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - почти 13,2 млн (умерли 274,3 тыс., выздоровели 8,2 млн). На втором месте Индия - более 9,4 млн (умерли 137,6 тыс., выздоровели 8,8 млн). Третье место у Бразилии - более 6,3 млн (умерли 173 тыс., выздоровели 5,6 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 2 295 654, выздоровели 1 778 704 человека. Число летальных исходов - 39,9 тыс.-0-