Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 67,3 млн

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 600 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 67 392 712. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 46,5 млн инфицированных, умерли 1 541 745 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - более 15,1 млн (умерли 288,9 тыс., выздоровели 8,8 млн). На втором месте Индия - более 9,6 млн (умерли 140,5 тыс., выздоровели 9,1 млн). Третье место у Бразилии - более 6,6 млн (умерли 176,9 тыс., выздоровели 5,7 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 2 460 770, выздоровели 1 937 738 человек. Число летальных исходов - 43,1 тыс.-0-