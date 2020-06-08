Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на официальных заявлениях властей, а также выводах экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

Согласно последним данным, заразились 7 000 046 человек, умерли 5,75% из них - 402 804. Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц, отметка в 3,5 млн была преодолена 4 мая.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились свыше 1 944 700 человек, умерли 110 200. На втором месте находится Бразилия, где инфицированы 685 427 человек, умерли 37 312. На третьем месте - Россия (467 673 человека заразились, умерли 5859).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.-0-