17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"На настоящий момент в мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19. В странах Америки, Африки и Южной Азии число умерших от COVID-19 превысило 435 тыс. Все еще продолжается быстрый рост числа новых инфицированных", - сказал гендиректор ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание на то, что многие страны продемонстрировали, как можно эффективно подавить вирус комбинацией тестирования, выявления контактов, помещения пациентов на карантин и лечения больных. Кроме того, резко выросли возможности лабораторий для тестирования на наличие коронавируса.-0-