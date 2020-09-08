Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 27,5 млн

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 13 тыс. человек. Общее число зараженных составляет 27 498 505, информирует сайт Университета Джона Хопкинса (США).

За время пандемии COVID-19 выздоровели около 20 млн инфицированных коронавирусом, умерли 902 913 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 6,4 млн (умерли - 193,5 тыс., выздоровели - 3,7 млн). На втором месте Индия - более 4,2 млн (умерли - 72,8 тыс., выздоровели - 3,3 млн), в Бразилия - более 4,13 млн (умерли - 127 тыс., выздоровели - 3,3 млн), в России - инфицировано более 1,3 млн (умерли - 17,8 тыс., выздоровели - 843,2 тыс.).-0-