Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 29,5 млн

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек. Общее число зараженных, по данным на сегодняшнее утро, составляет 29 443 480, информирует сайт Университета Джона Хопкинса (США).

За время пандемии COVID-19 выздоровели почти 21,5 млн инфицированных коронавирусом, умерли 938 492 человека. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 6,7 млн (умерли - 199 тыс., выздоровели - 4 млн). На втором месте Индия - более 4,9 млн (умерли - 80,8 тыс., выздоровели - 3,8 млн), в Бразилии - более 4,3 млн (умерли - 132 тыс., выздоровели - 3,6 млн), в России - инфицированы более 1 млн (умерли - 18,6 тыс., выздоровели - 878,7 тыс.).-0-