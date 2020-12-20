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20 декабря 2020, 20:48

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 795 тыс.

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за 24 часа увеличилось более чем на 795 тыс. и достигло показателя в 75,09 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 17:05 20 декабря в организацию поступили сведения о 75 098 369 заразившихся и 1 680 339 умерших. Число инфицированных возросло на 795 942, умерших - на 10 256.

Более 64% всех случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (511 893), на втором месте - регион Европы (200 694), на третьем - Юго-Восточная Азия (38 197).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 314 834. Далее следуют Индия (10 031 223), Бразилия (7 162 978), Россия (2 848 377), Франция (2 418 439), Великобритания (2 004 223), Италия (1 938 083), Испания (1 797 236), Аргентина (1 531 374), Германия (1 494 009), Колумбия (1 482 072) и Мексика (1 301 546).-0-

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