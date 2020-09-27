Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки впервые превысило 2 тыс. с начала июня

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые 2016 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это максимум с 2 июня. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Число заразившихся в российской столице превысило 2 тыс. впервые с начала июня, суточный рост составил 0,7%. Днем ранее были выявлены 1792 новых заразившихся.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 1126 пациентов, 18 человек умерли.

За все время выявлено 285 776 случаев заражения, 245 132 человека выздоровели, 5164 умерли. В настоящее время в городе продолжают лечение 35 480 человек.-0-