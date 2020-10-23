23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 340, это максимум за все время пандемии. Согласно подсчетам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения.

Всего в России инфекция была диагностирована у 1 480 646 человек.

Суточный прирост в относительном выражении, по данным штаба, увеличился до 1,2%.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 11 263, до 1 119 251. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 75,6%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 283 против 290 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 25 525 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 41,6 млн, с момента вспышки скончались 1,135 млн человек.-0-