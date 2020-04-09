Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыc.

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 тыс. 131 в 81 регионе страны. Об этом сообщает ТАСС.
Выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве за сутки зафиксированы новые 857 случаев заражения коронавирусом, всего в российской столице 6698 зараженных.
По состоянию на утро 9 апреля в мире подтверждены более 1,48 млн случаев заражения COVID-19, свыше 88 тыс. человек с момента вспышки заболевания скончались.-0-