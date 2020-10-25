Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710 до 1 513 877, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В относительном выражении прирост, по имеющимся данным, два дня составляет 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике (0,4%), Московской области, Чувашской Республике, Дагестане и Татарстане (0,6%).

В Москве за сутки выявили 4455 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 709, в Московской области - 491, в Нижегородской области - 396, в Ростовской области - 306.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 349 305 человек.

Всего из-за коронавируса умерли 26 050 человек, от инфекции вылечились 1 138 522 пациента.-0-