Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,8 тыс.

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки возросло на 302 и сейчас составляет 1836 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлению два человека. За весь период по России выздоровели 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли 9 человек", - говорится в сообщении штаба.

На сегодняшний день российские медики оценивают состояние 32 пациентов с коронавирусом как тяжелое.-0-