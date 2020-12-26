Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3 млн

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в России было выявлено более 29,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии достигло 3 021 964, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, в относительном выражении прирост два дня не превышает 1%. Отметку в 1 млн заразившихся Россия преодолела 1 сентября, в 2 млн - 19 ноября. За все время в стране выздоровели 2 426 439 инфицированных, число летальных исходов за минувшие сутки выросло на 567, всего от COVID-19 умерли 54 266 человек.-0-