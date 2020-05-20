Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8764 и достигло 308705, сообщает ТАСС.

За сутки выписались 9262 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, число выздоровевших в стране за день впервые превысило количество новых случаев COVID-19. Общее число вылечившихся в РФ достигло 85392.

Число летальных случаев за минувшие сутки стало самым большим с начала вспышки заболевания - 135. Всего в России умерли 2972 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась. При этом она подчеркнула: хотя темпы распространение инфекции замедлилось, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.

Всего в мире, по последним данным, подтверждено 4,9 млн случаев COVID-19. С момента вспышки скончались 323 тыс. человек, выздоровели 1,69 млн.-0-