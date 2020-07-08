Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6562 и достигло 700792, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 тыс. в сутки. В относительном выражении суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, - 8631, всего вылечились 472511 человек. Общее число выздоровевших превысило 67,4% всех случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в России.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 увеличилось за сутки на 173, днем ранее зарегистрировано 198 случаев, всего от инфекции умерли 10667. Доля умерших составляет 1,52% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.-0-