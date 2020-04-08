Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс.

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных COVID-19 в России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека в 81 регионе страны. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в РФ выздоровели 580 человек, 63 человека умерли, сказали в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выписаны 86 человек, умерли пять пациентов.

В Москве за последние сутки зафиксировано 660 случаев заражения, всего в российской столице более 5,8 тыс. зараженных.

Всего в мире по состоянию на 8 апреля подтверждено более 1,4 млн случаев заражения COVID-19, свыше 82 тыс. человек скончались.-0-