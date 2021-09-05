Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 7 млн

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 645. Общее количество заразившихся с начала пандемии превысило 7 млн и составило 7 012 599, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев - 0,27%.

В настоящее время в России продолжают лечиться 554 668 пациентов с коронавирусом.

Количество вылечившихся увеличилось за сутки на 15 256. Всего уже выздоровел 6 270 731 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 793 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 200 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась 2,67%.-0-