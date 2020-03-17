Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 21

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114 человек, сообщает ТАСС.

"В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Десять человек из 114 заразились при контакте с инфицированными на территории страны. "Хочу сказать, что из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 случая завозные, 10 - контактные", - сказала Татьяна Голикова.-0-