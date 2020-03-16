Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса, сообщает ТАСС.

"В Российской Федерации с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов", - сказала она.

Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера, около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Порядка 100 тыс. тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, сейчас в стране имеется почти 710 тыс. таких систем, сообщила Татьяна Голикова. Тест-системы будут распространены по всем регионам России. Также сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом.

По словам Татьяны Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.-0-