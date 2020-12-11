Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 28 585

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 171. Всего выздоровели 2 059 840 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.-0-