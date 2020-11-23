Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тыс. за сутки

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173 до 2 114 502. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий - 24 822 случая - был зарегистрирован 21 ноября.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 002 до 1 612 445. Доля вылечившихся пациентов в результате снизилась с 76,4% до 76,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

По последней информации, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 58,6 млн, с момента вспышки скончался 1 389 031 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.-0-