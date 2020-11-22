Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24,5 тыс.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки на 24 581 и составляет сейчас 2 089 329. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, уже три дня количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В частности, за сутки были выявлены 6575 новых случаев в Москве, 2668 - в Санкт-Петербурге, 949 - в Московской области, 448 - в Нижегородской области, 385 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 457 707 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 008. Всего выздоровели 1 595 443 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 76,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 179 пациентов.-0-