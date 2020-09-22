Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6,2 тыс.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6215 человек до 1 115 810. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число новых случаев коронавируса в России превышает 6 тыс. уже четвертый день подряд. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 178 212 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5976, всего выздоровели 917 949 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 160, это максимум с 31 июля. Согласно данным штаба, всего из-за коронавируса умерли 19 649 человек, что составляет 1,76% от всех заразившихся в стране.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 31,2 млн, с момента вспышки заболевания скончались 962 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в США (6,866 млн), Индии (5,487 млн) и Бразилии (4,558 млн).-0-