Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633

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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633 человека. Сейчас насчитывается 134 687 инфицированных во всех регионах, выздоровели 16 639 человек, 1280 умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Суточный рост составил 8,6%. Отмечается, что 5345 (50,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.
Новые случаи выявлены в 85 регионах России. Из них 5948 случаев - в Москве.
За сутки выписаны 1626 человек в 67 регионах, умерли 58 человек.-0-