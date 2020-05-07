Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11231

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 23 803 человека, 1625 пациентов умерли, сообщает ТАСС.

Как рассказали в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, у 5471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, на которое она, по официальным данным, вышла 6 мая. Больше случаев заражения выявлено только в США (1 228 603), Испании (220 325), Италии (214 457) и Великобритании (202 359).

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 3,76 млн человек, более 264 тыс. с момента вспышки скончались, 1,25 млн выздоровели.-0-