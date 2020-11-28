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28 ноября 2020, 11:10

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 100

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 27 100 до 2 242 633. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, снизился с 1,3% до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,3%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки выявили 3695 новых случаев в Санкт-Петербурге, 1065 - в Московской области, 464 - в Нижегородской области, 399 - в Республике Карелия, 390 - в Свердловской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 464 095 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 510 против 496 днем ранее - до 39 068.

Число зарегистрированных за день смертей превысило 500 в третий раз на этой неделе.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 76 смертей, в Санкт-Петербурге - 70, в Ростовской области - 23, в Подмосковье и Красноярском крае - по 21, в Нижегородской и Иркутской областях - 15 и 14 соответственно.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 296, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 739 470 пациентов.

Число вылечившихся за минувшие сутки превысило количество новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась с 77,3% до 77,6% от общего числа заразившихся.-0-

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