Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 1 июня превысило 9 тыс.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 9 412, общее количество инфицированных в стране достигло 1 194 643. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Количество заболевших превысило 9 тыс. впервые с 1 июня.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 054, всего выздоровели 970 296 человек. Отмечается, что доля выздоровевших превышает 81,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 186, это максимальное значение с 17 июля. Всего умерли 21 077 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 34,2 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,2 млн), Индии (6,3 млн) и Бразилии (4,8 млн).-0-