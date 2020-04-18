ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 18 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:30 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 4785 В мире
13:23 IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 Спорт
13:04 Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом Общество
12:25 Китай ввел правила пребывания иностранцев на период эпидемии COVID-19 В мире
12:15 РЕПОРТАЖ: Проверка на дорогах: как дальнобойщики выполняют требования по профилактике COVID-19 Регионы
12:09 Определен порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов Общество
11:54 БГУ рассматривает возможность проведения аттестации студентов онлайн Общество
11:51 ФОТОФАКТ: Работники ресторана-пиццерии ежедневно доставляют еду медперсоналу гомельской больницы Регионы
11:32 В Китае за прошедшие сутки у пациентов с коронавирусом не зафиксировано летальных исходов В мире
11:26 Стартовые матчи пройдут во 2-й лиге футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:18 До +12°С ожидается в Беларуси 19 апреля Общество
11:10 Эдуард Ханок отмечает 80-летие Культура
10:57 БГУ не планирует корректировать стоимость обучения с переводом занятий в онлайн Общество
10:40 График городского транспорта в Минске изменится из-за переноса рабочих дней Регионы
10:23 В США зафиксировано более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
10:11 Офицеры Военной академии инициировали сбор средств для поддержки здравоохранения Общество
09:34 БАТЭ примет "Торпедо-БелАЗ", "Витебск" сыграет с брестским "Динамо" в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
09:16 Лукашенко поздравил с 70-летием олимпийского чемпиона по велоспорту Владимира Каминского Президент
09:09 КГК Витебской области проведет горячую линию по обеспеченности аптек и медучреждений средствами защиты Регионы
09:05 Лукашенко подтвердил заинтересованность в развитии межгосударственных связей с Зимбабве Президент
09:00 Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа Президент
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ Общество
00:53 Техас первым в США начнет снимать ограничения, введенные из-за коронавируса В мире
00:21 Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение сериала Калейдоскоп
17.04.20
17.04.20 23:45 Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook Технологии
17.04.20 23:03 Пражский аэропорт подвергся кибератаке В мире
17.04.20 22:21 ФОТОРЕПОРТАЖ: Вокруг Гродно прошел автомобильный Крестный ход со святой Плащаницей Регионы
17.04.20 22:09 Рядом с Солнечной системой нашли планету-"близнеца" Земли Технологии
17.04.20 22:05 Белорусская пионерия запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы" Общество
17.04.20 21:53 В Италии 4 мая могут открыть рестораны, бары и парки В мире
Все новости
Все новости
В мире
18 апреля 2020, 13:30

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 4785

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровели на 18 апреля 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции, информирует ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 313 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 754 заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 78 регионах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Москва Россия эпидемия
Новости рубрики В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА Китай ввел правила пребывания иностранцев на период эпидемии COVID-19
Фото Синьхуа - БЕЛТА В Китае за прошедшие сутки у пациентов с коронавирусом не зафиксировано летальных исходов
Фото Синьхуа - БЕЛТА В США зафиксировано более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото Getty Images Техас первым в США начнет снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
Фото Getty Images Пражский аэропорт подвергся кибератаке
Фото ANSA В Италии 4 мая могут открыть рестораны, бары и парки
Главное
"Главное - сохранить трудовые коллективы" - Лукашенко пообещал поддержать предприятия на местах
В Беларуси принимают все меры для минимизации последствий коронавируса - Кочанова
Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля
РЕПОРТАЖ: Проверка на дорогах: как дальнобойщики выполняют требования по профилактике COVID-19
До +12°С ожидается в Беларуси 19 апреля
Топ-новости
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды
Медики на видеоконференции с участием Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске
Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции
Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно
КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика
Минздрав призывает белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома
БГУ не планирует корректировать стоимость обучения с переводом занятий в онлайн
Тесты, маски, медпрепараты - второй гуманитарный груз из Китая передан Беларуси
Военные химики окажут помощь в дезинфекции против COVID-19
В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку благотворительных организаций
График городского транспорта в Минске изменится из-за переноса рабочих дней
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля
Превышений радиационных параметров из-за пожаров в Чернобыльской зоне не выявлено - Белгидромет
Продлены сроки ограничения въезда в Латвию и Литву
Рядом с Солнечной системой нашли планету-"близнеца" Земли
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.