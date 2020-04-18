Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 4785

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 785 и составляет 36 793 человека во всех регионах страны. Выздоровели на 18 апреля 3 057 человек, 313 умерли, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции, информирует ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 467 человек, за весь период - 3 057. За сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 313 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 754 заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 78 регионах.-0-