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28 декабря 2020, 08:25

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 19 млн

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США число заразившихся коронавирусом превысило 19 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

На данный момент в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 19 132 446 человек. По числу инфицированных лидирует штат Калифорния (2 156 111 случаев), далее идут Техас (1 690 986), Флорида (1 271 979), Иллинойс (937 909), Нью-Йорк (922 145). Из-за коронавируса в США в общей сложности умерли 333 115 человек.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 80,7 млн человек, более 1,7 млн умерли.-0-

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