Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 11

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зараженных новым коронавирусом во Франции увеличилось до 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.
В конце января в стране подтвердились два случая заболевания, затем их число возросло до шести. В последнем сообщении говорится о пяти новых фактах заражения коронавирусом 2019-nCoV: речь идет о четырех взрослых и одном ребенке.
Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.-0-