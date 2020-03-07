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07 марта 2020, 13:01

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
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7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. Об этом сообщил ТАСС в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6.00 по женевскому времени (8.00 в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Тарик Язаревич.

По его мнению, эпидемию можно обратить вспять, но для этого требуется высокий уровень политической воли. "Принимая меры в области общественного здравоохранения, страны могут замедлить и остановить распространение болезни и спасти жизни", - сказал представитель ВОЗ.

Всего за истекшие сутки в мире обнаружено 3914 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 2069 человек, всего - 55 866. Погибли от коронавируса 112 человек за сутки, в целом - 3460.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 90 странах, включая Беларусь.-0-

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