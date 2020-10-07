Число заразившихся вирусом Эбола в ДР Конго достигло 128

7 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Число заразившихся вирусом Эбола на северо-западе Демократической Республики Конго достигло 128, увеличившись за последние три недели на 7, сообщает ТАСС.

"Вирус Эбола обнаружен у 128 человек, из них 53 умерли, - говорится в распространенном заявлении ВОЗ. - Выздоровели 68 человек".

За последние три недели число умерших увеличилось на пять. Это 11-я по счету вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в 1976 году. С мая по июль 2018 года в Мбандаке был зафиксирован 9-й по счету очаг Эболы в ДРК, тогда скончались 33 зараженных.

Вирус передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.-0-