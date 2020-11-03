Число жертв атаки на Кабульский университет возросло до 35

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате нападения на Кабульский университет в Афганистане возросло как минимум до 35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Большинство жертв - студенты. При нападении получили ранения около 50 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших и 40 пострадавших.

Группа из трех боевиков 2 ноября атаковала Кабульский университет в Афганистане. Перестрелка возле учебного заведения произошла, когда официальные лица из Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. К учебному заведению были направлены отряды афганского спецназа. Силам безопасности удалось эвакуировать сотни людей, находившихся в университете и рядом с местом инцидента. Трое нападавших были уничтожены. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выступил с осуждением нападения, назвав это ужасным преступлением.

Власти Афганистана в связи с трагедией объявили 3 ноября национальным днем траура.-0-