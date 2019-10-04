Число жертв аварийной посадки самолета вблизи Львова возросло до пяти

4 октября, Львов /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Число жертв аварийной посадки самолета вблизи аэропорта Львов возросло до пяти, трое тяжело травмированы, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее, сегодня утром вблизи Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. При заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов самолет исчез с радара. Позже один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. Самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса самолет Ан-12 авиакомпании "Украина-Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники возле аэродрома", - сообщил министр.

По его информации, аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что у самолета закончилось топливо.

Проводится расследование.-0-