Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 18

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в аэропорту Каликут погибли 18 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Twitter.

"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - говорится в сообщении в Twitter.

Среди погибших – оба пилота самолета. В больницах проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения.

Во время посадки шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. Возгорания не произошло.-0-