Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 11

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске 11 тел погибших, сообщил журналистам сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области в оперативном штабе на месте трагедии.

"11 тел извлечено", - сказал он. Ранее сообщалось об обнаружении под завалами девяти тел. Один из 11 погибших в результате ЧП в Магнитогорске - ребенок. Судьба 30 человек остается неизвестной.

По словам сотрудника ГУ МЧС по региону, ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции. "Сейчас работы на высоте прекращены и продолжается разбор завалов внизу", - сказал он.

При этом, как сообщается, несмотря на дополнительный демонтаж опасных конструкций ночью, угроза жизням спасателей сохраняется.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В городе объявили режим ЧС, позднее его ввели на всей территории Челябинской области. 2 января объявлено днем траура.-0-