Число жертв COVID-19 в США вырастет из-за распространения штамма "Дельта" - Байден

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма "Дельта". Об этом президент США Джо Байден заявил 24 июня, выступая в Северной Каролине, трансляцию вели американские новостные телеканалы, сообщает ТАСС.

"Свыше 600 тыс. американцев умерли, и с этим штаммом "Дельта" будут и другие. Вы знаете, что это произойдет", - сказал он, вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.

Президент США, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заметил, что вариант "Дельта" легче передается и потенциально может быть более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма "Дельта" вызывает "серьезные опасения". Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев заражения коронавирусом за последние две недели были вариантом "Дельта, добавил Джо Байден.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-