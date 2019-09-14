Число жертв дождей и наводнений в Испании увеличилось до 5 человек

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв сильных дождей и наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до 5 человек, сообщает газета
Из районов бедствия эвакуированы около 3,5 тыс. человек. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения. Наблюдаются перебои в авиасообщении. Во многих школах отменены занятия.
В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного.
Резкое похолодание и проливные дожди обрушились на средиземноморское побережье Испании 9 сентября.-0-