Число жертв дождей и наводнений в провинции Хэнань возросло до 51 человека

23 июля, Хэнань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В китайской провинции Хэнань число погибших в результате проливных дождей и наводнений возросло до 51 человека, 400 тыс. эвакуированы.

Ранее сообщалось о 33 погибших. Отмечается, что пострадали около 3 млн человек.

Кроме того, более 376 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место. По оценке местных властей, только из-за уничтожения более 215 200 га посевов сельскохозяйственных культур китайский регион потеряет примерно $188,6 млн.-0-