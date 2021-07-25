Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии выросло до 10

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии увеличилось до 10. Слова министра здравоохранения страны Вилли Бероша приводит ТАСС.

Ранее агентство HINA сообщало о восьми погибших и нескольких десятках пострадавших в результате аварии.

"В автокатастрофе около города Славонски-Брод погибли десять человек, скорая медицинская помощь потребовалась 44 гражданам, 15 из них, включая маленькую девочку, в тяжелом состоянии", - подчеркнул Берош.

Согласно данным региональной полиции, автобус съехал с автомагистрали в кювет из-за того, что водитель, по предварительным данным, уснул за рулем. В нем находились 67 пассажиров. Ранее сообщалось, что транспортное средство следовало из Северной Македонии, однако позднее в правоохранительных органах уточнили, что автобус ехал из Германии в Приштину.-0-