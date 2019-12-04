Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 29

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 декабря на северо-западе Туниса, увеличилось до 29 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Mosaic FM.

Ранее сообщалось о 26 погибших. В больницах все еще остаются 14 человек, у них ранения разной степени тяжести. Шестеро из них – в критическом состоянии.

Автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В салоне находились 43 пассажира, в том числе школьники. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси.-0-