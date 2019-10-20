Число жертв ДТП в ДР Конго увеличилось до 30

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 человек увеличилось число погибших в результате автокатастрофы в Демократической Республике Конго, сообщает агентство AFP .

39 человек пострадали. По сообщениям агентства со ссылкой на очевидцев, водитель потерял управление, автобус съехал с трассы и перевернулся, в салоне начался пожар. Основной причиной трагедии называется превышение скорости.

Авария произошла утром возле города Мбанза-Нгунгу в 150 км от столицы ДРК Киншасы. Переполненный автобус направлялся туда из города Луфу. Пострадавшие были доставлены в больницу города Киквита, расположенного в 20 км от места ДТП. По словам врачей, проблема заключается в том, что имеющихся в их распоряжении лекарств и медицинских средств на всех раненых не хватает.-0-