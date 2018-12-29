Число жертв ДТП в России возросло до шести

Фото из vk-аккаунта сообщества "Это Юганск, детка"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате аварии в Ханты-Мансийском автономном округе России возросло до шести человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых. По уточненным данным, пострадали 13 человек.

Сегодня на 820-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись вахтовый автобус, два грузовика и легковой автомобиль. Причины аварии пока неизвестны. Движение на трассе перекрыто.-0-