Число жертв извержения вулкана в Индонезии превысило 50

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява выросло до 51 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Ранее сообщалось о 39 погибших и примерно 105 пострадавших. По данным ведомства, более 10,3 тыс. человек покинули свои дома из-за извержения вулкана. В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь.

4 декабря в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру, самой высокой вершины на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.-0-