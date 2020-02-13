Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 человек. Такие данные приводит комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, сообщает ТАСС.

Кроме того, более 9 тыс. человек с подозрением на вирус находятся на карантине. Под наблюдением медиков также остаются более 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

В административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, число инфицированных превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило около 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.-0-

Вакцину от коронавируса могут протестировать на людях через три-четыре месяца Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Такую информацию озвучила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Эвакуация пассажиров японского лайнера Diamond Princess может начаться 14 февраля Было принято решение эвакуировать пожилых пассажиров лайнера раньше срока окончания карантина на судне, который истекает 19 февраля. Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и оказать угрозу их здоровью.