Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 человек. Такие данные приводит комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, сообщает ТАСС.
Кроме того, более 9 тыс. человек с подозрением на вирус находятся на карантине. Под наблюдением медиков также остаются более 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.
В административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, число инфицированных превысило 32,9 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число заболевших составило около 2,8 тыс. и 2,6 тыс. соответственно.-0-