Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, за прошедшие сутки в стране зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом. 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 891 человек.

По информации китайских властей, на территории 31 провинции в настоящее время заражены 53 284 человека, состояние 11,4 тыс. из которых оценивается как тяжелое. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировано в провинции Хубэй - 106. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, зафиксировано 63,4 тыс. случаев заражения. Более 1,7 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-