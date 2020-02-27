Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 27 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:03 США и Республика Корея откладывают проведение совместных военных учений из-за коронавируса В мире
07:57 Выставка спецтехники, интерактив от спасателей: в Гомеле пройдет праздник по теме безопасности Регионы
07:50 Шесть человек ранены во время карнавала на севере Гаити В мире
07:42 Два STEM-центра откроется в Минской области в ближайшее время Регионы
07:33 Цена нефти Brent опустилась ниже $52 В мире
07:27 Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США В мире
07:19 Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно В мире
07:15 Школа молодого китаеведа пройдет 28 февраля в Минске Регионы
07:09 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744 В мире
07:08 Лесхозы Брестской области в ближайшие дни планируют начать заготовку березового сока Регионы
07:00 Картина дня: старт ЧЕ по биатлону в "Раубичах", сотрудничество с ЕБРР и подготовка к "Евровидению" Общество
00:58 "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом", "Ювентус" уступил "Лиону" в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
00:38 Дату проведения "Евровидения-2020" могут перенести В мире
26.02.20
26.02.20 23:59 Первый случай заражения коронавирусом выявили в Норвегии В мире
26.02.20 23:39 В многоквартирном доме в Элисте взорвался газ В мире
26.02.20 22:59 В Японии опробовали робота-поводыря для слепых людей Технологии
26.02.20 22:27 Цена нефти Brent опустилась ниже $53 В мире
26.02.20 22:13 Футболисты "Глазго Рейнджерс" первыми вышли в 1/8 финала Лиги Европы Спорт
26.02.20 21:54 Грузия сообщила о первом случае заражения коронавирусом В мире
26.02.20 21:51 Кравченко обсудил с делегацией Европарламента участие Беларуси в "Восточном партнерстве" Политика
26.02.20 21:47 Красный Крест и ГАИ Гомельской области обучат водителей правилам оказания первой помощи Регионы
26.02.20 21:42 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта Экономика
26.02.20 21:27 Минюст проанализирует эффективность нотариального обслуживания в регионах Общество
26.02.20 21:22 ЕЭК приняла рекомендацию в сфере безопасности пищевой продукции Общество
26.02.20 21:17 У предприятий "Беллегпрома" есть запас в 550 тыс. медицинских масок Общество
26.02.20 21:03 На МКАД у грузовика оторвалось колесо Происшествия
26.02.20 20:39 Последний звонок в школах в этом году прозвенит 30 мая Общество
26.02.20 20:25 Правительство определило размеры выручки для оказания господдержки малому и среднему бизнесу Экономика
26.02.20 20:22 Здание Дома печати в Минске продали за Br6,22 млн Регионы
26.02.20 20:14 Минэкономики собирает предложения по новой госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" Экономика
Все новости
Все новости
В мире
27 февраля 2020, 07:09

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744

Фото NBC News
Фото NBC News
Новости темы "Распространение коронавируса"
Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно
Дату проведения "Евровидения-2020" могут перенести

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс. Такую информацию озвучили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает провинция Хубэй, где зарегистрировано около 65,5 тыс. инфицированных, из них более 2,6 тыс. умерли, выздоровели около 23,2 тыс. Далее следует провинция Гуандун, где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань и Чжэцзян, в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории значительной доли регионов материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни Китай
Новости рубрики В мире
США и Республика Корея откладывают проведение совместных военных учений из-за коронавируса
Фото AP Шесть человек ранены во время карнавала на севере Гаити
Фото ТАСС Цена нефти Brent опустилась ниже $52
Фото WISN-TV via AP Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
Фото ТАСС Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно
Нидерландский вирусолог Аб Остерхау. Скриншот видео Дату проведения "Евровидения-2020" могут перенести
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко
Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций ЕБРР - Румас
Продажа и проверка билетов онлайн теперь доступна в троллейбусах и автобусах Витебска
Топ-новости
Картина дня: старт ЧЕ по биатлону в "Раубичах", сотрудничество с ЕБРР и подготовка к "Евровидению"
Федерации профсоюзов Беларуси присуждено Почетное государственное знамя
В Беларусь пришел новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок
Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний
Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной
Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества
Весне навстречу! Столичный комплекс "Маяк Минска" в последний день зимы приглашает на Масленицу
Dana Holdings – официальный партнер Национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020
Последний звонок в школах в этом году прозвенит 30 мая
Правительство определило размеры выручки для оказания господдержки малому и среднему бизнесу
Арина Соболенко менее чем за час разгромила Марию Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе
"Евровидение" в Беларуси было бы интересно провести под открытым небом - Эйсмонт
РЕПОРТАЖ: Не спрятаться, не скрыться: как работают эксперты-автотехники в Могилеве
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Минздрав и Минспорт не рекомендуют белорусам посещать Республику Корея и Иран
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.