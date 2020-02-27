Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс. Такую информацию озвучили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает провинция Хубэй, где зарегистрировано около 65,5 тыс. инфицированных, из них более 2,6 тыс. умерли, выздоровели около 23,2 тыс. Далее следует провинция Гуандун, где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань и Чжэцзян, в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории значительной доли регионов материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах. -0-