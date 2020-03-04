Число жертв коронавируса в Китае достигло 2981

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество умерших от коронавируса нового типа в Китае достигло 2 981, выздоровели и выписаны из больниц 49 856 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения, 2 652 человека были вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших составило 80 270.

В центральной провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - общее число заболевших достигло 25 905 (22 368 в Ухане). Количество летальных исходов в Хубэе увеличилось на 37 - до 2 871. Более 38,5 тыс. человек в провинции вылечены и выписаны из больниц.

В общей сложности тесные контакты с заболевшими в Китае имели 666 397 человек, из них 36 432 находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.-0-