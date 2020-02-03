Число жертв коронавируса в Китае достигло 361

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Такая информация содержится в опубликованном заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает ТАСС.

Только 2 февраля в Китае было установлено 2 829 новых случаев заболевания и 57 летальных. "В общей сложности 189 583 человека имели тесный контакт с зараженными, из них 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением", - говорится в заявлении комитета.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Вирус распространился и на другие страны. Случаи заражения коронавирусом подтверждены в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, а также в ОАЭ, Финляндии, Индии и на Филиппинах.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-

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